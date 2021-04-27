Türkiye'de Koronavirüs | 346 kişi daha hayatını kaybetti, 43 bin 301 yeni vaka tespit edildi

T24 Haber Merkezi

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 346 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 703 yeni 'hasta' olmak üzere, 43 bin 301 yeni vaka 'vaka' tespit edildi. Bu, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı en yüksek günlük vefat sayısı oldu.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin verilerinin yer aldığı günlük Koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 346 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Covid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 43 bin 301'e yükseldi.

43 bin 301 kişiye tanı konulmasıyla birlikte toplam vaka sayısı 4 milyon 710 bin 582'ye yükseldi.