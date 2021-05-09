Türkiye'de Koronavirüs | 283 kişi daha hayatını kaybetti, 15 bin 191 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 283 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 102 yeni 'hasta' olmak üzere, 15 bin 191 yeni vaka 'vaka' tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin verilerinin yer aldığı günlük Koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 283 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Covid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 43 bin 029'a yükseldi.