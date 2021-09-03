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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 276 kişi daha hayatını kaybetti; yeni vaka sayısı 23 bin sınırında

03 Eylül 2021 19:29

"PAZARTESİ okullar açılıyor. Yüz yüze ve kesintisiz sürecek bir eğitim yılı için kararlıyız. Şimdi bizlerle birlikte çocuklarımızın, gençlerimizin de gözü bu tabloda: 22.867 yeni vaka, 276 can kaybı! Henüz aşı olmamışsanız, dışarıda maskesizseniz haklı bazı soruları var."

KoronavirüsKoronavirüs tablosu
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