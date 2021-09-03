Türkiye'de Koronavirüs | 276 kişi daha hayatını kaybetti; yeni vaka sayısı 23 bin sınırında

Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 530 Covid-19 testi yapıldı, 22 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük Koronavirüs tablosunu şu açıklamayla duyurdu:

"PAZARTESİ okullar açılıyor. Yüz yüze ve kesintisiz sürecek bir eğitim yılı için kararlıyız. Şimdi bizlerle birlikte çocuklarımızın, gençlerimizin de gözü bu tabloda: 22.867 yeni vaka, 276 can kaybı! Henüz aşı olmamışsanız, dışarıda maskesizseniz haklı bazı soruları var."