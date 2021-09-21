Türkiye'de Koronavirüs | 260 kişi daha hayatını kaybetti, 29 bin 338 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 854 yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi yapıldı, 29 bin 338 kişinin testi pozitif çıktı, 260 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Koronavirüs tablosunu şu notla duyurdu:
"Bugünkü vaka sayısı 29.338. Yeni can kaybımız 260. Vaka sayılarında 20.000’i kritik eşik kabul ederken, şimdi neredeyse 30.000’e yaklaşmış durumdayız. Sosyal ortamlarda çok dikkatli olun. Maskenizi kullanın. Yaptırmadığınız aşılarınızı mutlaka yaptırın. Kritik bir dönemdeyiz."