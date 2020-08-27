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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 26 kişi hayatını kaybeti, 1491 yeni tanı kondu

Toplam ölü sayısı 6 bin 209'a, vaka sayısı 263 bin 998'e yükseldi

27 Ağustos 2020 19:08

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 26 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1491 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 6 bin 209'a, vaka sayısı 263 bin 998'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak."

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