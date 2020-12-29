Türkiye'de Koronavirüs | 253 kişi daha hayatını kaybetti; toplam ölüm sayısı 20 bini aştı

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 253 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 783 yeni hasta dahil olmak üzere 15 bin 805 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 20 bini aştı; toplam vaka sayısı ise 2 milyon 178 bin 580'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2.783 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısında düşüş devam ediyor. Düşüş hızında yavaşlama olsa da ağır hasta sayımız da düşmeye devam ediyor. Kısıtlamalar sonuç veriyor. Aşıdan da sonuç alana kadar sabırla tedbirlere uymalıyız."