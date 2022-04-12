Türkiye'de Koronavirüs | 25 kişi daha hayatını kaybetti, 6 bin 635 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel verilere göre, bugün Koronavirüs nedeniyle 25 kişi daha hayatını kaybetti, 6 bin 635 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 191 bin 026 testte 6 bin 635 vaka tespit edildi. 25 kişi hayatını kaybederken, 12 bin 152 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,12, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,40 olarak belirlendi.