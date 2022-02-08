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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 241 kişi daha hayatını kaybetti, vaka sayısı 111 bin 096

"Dün İstanbul’da yaptığımız incelemeler, yoğun bakımda tedavi gören hastaların %90’ının 60 yaş üzerinde, yaklaşık %88’inin aşısız veya aşısı eksik kişiler olduğunu göstermiştir"

08 Şubat 2022 19:48

Türkiye'de son 24 saatte 452 bin 363 Covid-19 testi yapıldı, 111 bin 096 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi yaşamını yitirdi.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Covid-19 verilerini şu notla sosyal medya hesabından paylaştı: 
 
"Dün İstanbul’da yaptığımız incelemeler, yoğun bakımda tedavi gören hastaların %90’ının 60 yaş üzerinde, yaklaşık %88’inin aşısız veya aşısı eksik kişiler olduğunu göstermiştir. BU İKİ BİLGİ tüm illerimizde hepimiz için UYARICIDIR. Aşılar tam olmalı, büyükler kendini korumalıdır."
 
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