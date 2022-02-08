Türkiye'de Koronavirüs | 241 kişi daha hayatını kaybetti, vaka sayısı 111 bin 096

Türkiye'de son 24 saatte 452 bin 363 Covid-19 testi yapıldı, 111 bin 096 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Covid-19 verilerini şu notla sosyal medya hesabından paylaştı:

"Dün İstanbul’da yaptığımız incelemeler, yoğun bakımda tedavi gören hastaların %90’ının 60 yaş üzerinde, yaklaşık %88’inin aşısız veya aşısı eksik kişiler olduğunu göstermiştir. BU İKİ BİLGİ tüm illerimizde hepimiz için UYARICIDIR. Aşılar tam olmalı, büyükler kendini korumalıdır."