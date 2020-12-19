Türkiye'de Koronavirüs | 241 kişi daha hayatını kaybetti; toplam vaka sayısı 2 milyonu geçti

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 241 kişi daha hayatını kaybetti, 4 bin 2 yeni hasta dahil olmak üzere 22 bin 195 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 17 bin 851'e, vaka sayısı ise 2 milyon 4 bin 285'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 4.002 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde daha belirgin neticeler almayı bekliyoruz. Salgınla ancak birlikte mücadele edilebilir."