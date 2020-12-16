Türkiye'de Koronavirüs | 240 kişi daha hayatını kaybetti; 29 bin 718 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 240 kişi daha hayatını kaybetti, 5 bin 893 yeni hasta dahil olmak üzere 29 bin 718 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 17 bin 121'e vaka sayısı ise 1 milyon 928 bin 165'e yükseldi. Öte yandan 240 ölüm, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan bu yana Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı en yüksek veri oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 4.893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu. Sevdiklerimizi tedbirle koruyalım."