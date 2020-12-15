Türkiye'de Koronavirüs | 235 kişi daha hayatını kaybetti; 32 bin 102 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 235 kişi daha hayatını kaybetti, 5 bin 105 yeni hasta dahil olmak üzere 32 bin 102 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 16 bin 881'e vaka sayısı ise 1 milyon 898 bin 447'ye yükseldi. Öte yandan 235 ölüm, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan bu yana Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı en yüksek veri oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 5.105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. "

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