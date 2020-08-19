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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 23 kişi hayatını kaybetti, 1303 yeni tanı kondu

19 Ağustos 2020 20:34

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 23 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1303 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 6 bin 39'a, vaka sayısı 253 bin 108'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Vaka sayımız, 1.300’ün üzerine çıktı. Düne kıyasla, pozitif tanı sayımız 40 fazla. Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun. Bu tabloyu, ihmallerin ve tedbirlerin belirlediğini unutmayın."

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