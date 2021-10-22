Türkiye'de Koronavirüs | 228 kişi daha hayatını kaybetti, 28 bin 192 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 228 kişinin Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayrıca Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 553 Covid-19 testi yapılırken, 28 bin 192 kişinin testi pozitif çıktı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"1 AYIN verilerine göre; yeni vakaların %1,38’i 0-4 yaş, %4,86’sı 5-9 yaş, %16,24’ü 10-14 yaş, %12,94’ü 15-19 yaş grubundan. Buna göre, 19 yaş ve altının vakalar içindeki oranı %35,42. Fakat virüs, bu grupta genel olarak soruna yol açmıyor. Büyüklerimiz dikkatli olmalı."