Türkiye'de Koronavirüs | 22 kişi hayatını kaybetti, 1203 yeni tanı kondu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 22 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1203 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 6 bin 80'e, vaka sayısı 255 bin 723'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle: