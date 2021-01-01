Türkiye'de Koronavirüs | 212 kişi daha hayatını kaybetti; 12 bin 203 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 212 kişi daha hayatını kaybetti, bin 908 yeni hasta dahil olmak üzere 12 bin 203 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 21 bin 093'e, vaka sayısı ise 2 milyon 220 bin 855'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

"Bugün tespit edilen 1.908 hastamız var. Aktif vaka sayısı, ağır hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Kayıplarımızda düşme eğilimi başladı. Ağır hasta sayısındaki azalışa bağlı olarak kayıplarımız azalacak. Salgının yıkıcı etkisinin azalacağına inanıyorum"