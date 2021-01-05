Türkiye'de Koronavirüs | 194 kişi daha hayatını kaybetti, 14 bin 494 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 194 kişi daha hayatını kaybetti, 1477 yeni hasta dahil olmak üzere 14 bin 494 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 21 bin 879'e, vaka sayısı ise 2 milyon 270 bin 101'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

"Bugün tespit edilen 1.477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz."