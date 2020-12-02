Türkiye'de Koronavirüs | 193 kişi daha hayatını kaybetti, 31 bin 923 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 193 kişi daha hayatını kaybetti, 6 bin 690 yeni hasta dahil olmak üzere 31 bin 923 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 14 bin 129'a, hasta sayısı ise 513 bin 656'ya yükselirken, toplam vaka sayısı henüz bilinmiyor. Öte yandan 193 ölüm, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan bu yana Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı en yüksek veri oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 6.690 yeni hastamız var. Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız."