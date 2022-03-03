Türkiye'de Koronavirüs | 188 kişi daha hayatını kaybetti, 49 bin 424 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı Koronavirüs tablosuna göre; 49 bin 424 kişinin PCR testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti.
Her akşam Twitter üzerinden veri tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de normalleşme sürecinin girmesiyle birlikte artık güncel verilere Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabileceğini kaydetti.
Bakan Koca, “Bakan Koca dün vaka tablosunu paylaşmayı unuttu.”
Günlük Covid-19 Tablosu, dün akşamdan itibaren her akşam Sağlık Bakanlığı http://covid19.saglik.gov.tr adresinde." dedi.