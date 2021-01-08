Türkiye'de Koronavirüs | 186 kişi daha hayatını kaybetti, 11 bin 479 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 186 kişi daha hayatını kaybetti, 1291 yeni hasta dahil olmak üzere 11 bin 479 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 22 bin 450'ye, vaka sayısı ise 2 milyon 307 bin 581'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

"Bugün tespit edilen 1.291 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor. Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak elimizde. Kısıtlama ve tedbirlere tam olarak uyalım. Birlik olup kazanacağız"