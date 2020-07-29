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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 14 kişi hayatını kaybetti, 942 yeni tanı kondu

Toplam ölü sayısı 5 bin 659'a, vaka sayısı 228 bin 924'e yükseldi

29 Temmuz 2020 19:22

T24 Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 14 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 942 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 659'a, vaka sayısı 228 bin 924'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunda, bundan sonra, salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak, Ağır Hasta sayısı da verilecek. Yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak, seyir hakkında detaylı bilgi sunması için Zatürre Oranı gösterilecek."

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