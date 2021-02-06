Türkiye'de Koronavirüs | 108 kişi daha hayatını kaybetti, 7 bin 897 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 108 kişi daha hayatını kaybetti, 618 yeni 'hasta' dahil olmak üzere 7 bin 897 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 26 bin 685'e, vaka sayısı ise 2 milyon 524 bin 786'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, günlük yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tablosunu yayımladı.

Buna göre, son 24 saat içinde 108 kişi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 7 bin 897 kişide de Koronavirüs tespit edildi. Öte yandan 137 bin 649 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı ise 8 bin 89 olarak kaydedildi.