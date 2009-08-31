Türkiye 'de İsviçre' ye başvuracak

Türkiye İsviçre bankalarında Türklere ait hesaplarla ilgili olarak bilgi istemeye hazırlanıyor.



İsviçre UBS Bankası ile ABD' nin, İsviçre' de hesabı bulunan 4 binden fazla ABD'liye ilişkin bilgilerin ABD'ye verilmesi konusunda anlaşma imzalaması Türkiye'yi de harekete geçirdi.



Anlaşma ile UBS'nin ABD Gelir İdaresi tarafından istenen kişilerle ilgili bilgileri ABD'ye verecek olması, Maliye Bakanlığı'nca hemen değerlendirmeye alındı.



Bakanlık ve Gelir İdaresi Başkanlığı, söz konusu anlaşmanın Türkiye'yi nasıl etkileyeceğini araştırırken, bu defa OECD'nin "vergi rejimleri açısından Türkiye gibi 'beyaz listede' yer alan ülkelerin, İsviçre gibi ülkelerin bankalarında kendi vatandaşlarınca açtırılan hesaplar hakkında bu ülkelerden bilgi isteyebilmelerine olanak tanıyan" çalışması açıklandı.



Bu iki gelişme, Maliye'de bütün yönleriyle ele alındı. Yapılan değerlendirmelerde, Türkiye'nin de İsviçre ve diğer ülke bankalarında bulunan hesaplarla ilgili olarak bu ülkelerden bilgi isteyebileceği sonucuna varıldı.



Bunun için ülkeler arasında ayrıca bir bilgi değişim anlaşmasına gerek bulunmadığı da ortaya kondu.



Varlık barışından sonra başvuru



Maliye Bakanlığı yetkilileri, varlık barışından sonra Türkiye'nin de İsviçre'ye bu ülke bankalarındaki hesaplarla ilgili başvuruda bulunmayı planladığını bildirdi.



Bir üst düzey yetkili, AA'ya konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Varılan anlaşma uyarınca ABD, İsviçre'de hesap açtıran 4 bin 500 dolayında ABD'liye ilişkin bilgileri almaya hak kazandı. Bu diğer ülkeler için de emsal teşkil edecek.



Aynı şekilde G-20 toplantılarında da bu konularda esnek davranılması kararı alınmıştı. Son olarak OECD'nin çalışması, bu tür gizli hesaplar konusunda üye ülkelerin bilgi edinebilmesine olanak tanıyor.



Türkiye de bu hakkı kullanmak istiyor. Varlık barışı uygulamasından sonra hazırlanacak bir liste ile biz de İsviçre'den bu ülke bankalarındaki hesaplarla ilgili bilgi talep etmeyi düşünüyoruz.



Bunu tek başına Gelir İdaresi Başkanlığı da yapabilir. Aynı şekilde karapara aklama konusunda MASAK, ya da finans konularında ilgili diğer kuruluşlar başvuruda bulunabilir. Ancak her ne şekilde olursa olsun, bu konuda bir girişimde bulunmayı planlıyoruz."



Varlık barışıyla geri dönüş



Bu arada Maliye Bakanlığı yetkilileri, İsviçre gibi ülkelerde Türklere ait hesapların bir bölümünün 2'nci varlık barışı uygulaması sırasında ülkeye geri dönmesini de bekliyor.



Tüm dünyada "gizli hesap cenneti" olarak nitelenen İsviçre bankalarının son gelişmelerin ardından bu özelliklerini yavaş yavaş yitireceğine işaret eden yetkililer, bu durumun Türklere ait bazı hesapların varlık barışıyla Türkiye'ye giriş yapmasında etkili olacağını ileri sürüyor.



Varlık barışının tanıtımı kampanyasında bu nedenle yurtdışındaki Türklere de büyük önem veriliyor.



Maliye Bakanlığı, Almanya, Belçika ve Rusya'da gerçekleştirilecek toplantılarda, İsviçre ve diğer ülkelerde bulunan varlıkların da, varlık barışı kapsamında Türkiye'ye geri döndürülmesi için özel çaba sarf edecek.



Öte yandan OECD ve diğer uluslararası verilere göre, İsviçre başta olmak üzere Lüksemburg, Belçika, Avusturya ve Almanya gibi ülkelerde, Türklere ait 20 bini aşkın hesapta, 100 milyar doların üzerinde bir para bulunuyor.



Bunların 60 milyar doları aşan kısmının da İsviçre bankalarında olduğu sanılıyor. ABD yönetimi de, 52 bin ABD vatandaşının, İsviçre bankalarında 15 milyar dolarlık bir hesabı bulunduğunu ifade ediyor.