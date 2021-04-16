Türkiye'de insanlar saat kaçta uyanıyor?

Yapılan araştırma ve anketler uyku süreleri ve uyanma saatlerinin mevsime göre değişiklik gösterdiğini ortaya koyuyor. Türkler genel olarak 23.00 ile 01.00 saatleri arasında uyumayı tercih ederken, güne başlama saati 08.00-09.00 arası olarak gösterilebilir.

Saat Kaçta Uyanıyoruz?

Bilgisayarda alarm kurmaya olanak tanıyan bir site olan onlinealarmkur.com tarafından yapılan ankette, oy kullananların büyük çoğunluğu 08.00-09.00 saatleri arasında uyandığını belirtiyor. Diğer yandan, 07.00-08.00 saatleri arasında uyananların sayısı azımsanmayacak kadar çok.

İşte Türklerin güne başlamayı tercih ettiği saatler:

08.00–09.00 (%29,1)

07.00–08.00 (%18,5)

09.00–10.00 (%11,4)

06.00–07.00 (%9,6)

10.00–11.00 (%7,2)

Sitenin yayınladığı rapora göre, uyku alışkanlıklarıyla ilgili olarak yapılan ve 1.500’e yakın katılımcının olduğu bu anketin katılımcılarının büyük çoğunluğu ise 25-34 yaş aralığında.

Yeterli Uykunun Sağlık Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Düzenli ve sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmezi olan uyku, kişisel gelişim üzerinde de destekleyici role sahiptir. Yoğun yaşam temposu içinde kendine ve sevdiklerine daha fazla zaman ayırmak isteyenler sabah erken saatlerde kalkarak erteledikleri planları hayata geçirebilirler.

Güne erken başlamak istiyor ancak bu disiplini bir türlü sağlayamıyorsanız kendinizi motive ederek ve telefonunuzu kurarak işe başlayabilirsiniz. Erken kalkmak sizi sadece sabah saatlerinde değil tüm gün daha enerjik yapacaktır.

Sağlıklı bir kahvaltıya, egzersize, güneşin doğuşunu izlemeye ve sessizliğin tadını çıkarmaya imkân veren sabahın erken saatlerini kendinize vereceğiniz özel bir hediye olarak görebilirsiniz.