Türkiye'de evlenme oranı son 10 yılda yüzde 25 düştü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 14 Şubat "Sevgililer Günü" nedeniyle ülkelerin 2018 yılında her bin kişilik nüfusuna karşılık gelen evlenme oranlarını yayınladı. Verilere göre, Türkiye'de yıllara göre evliklik oranının düştüğü tespit edildi.

Euronews'in haberine göre, Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkede ortalama evlenme oranı binde 4,4 seviyesindeyken, Türkiye'de 2018 yılında yeni evlilerin oranı binde 6,8 oldu. Fakat bir yıl öncesinde bu oran 7,1'di. Buna rağmen Türkiye'de evlenenlerin oranı AB üyesi 26 ülkeyi geçiyor.

Evlenme oranı en yüksek AB ülkesi, binde 7,8'le Kıbrıs olurken, ada ülkesini binde 7,4'le Romanya ve binde 7 ile Letonya izledi.

AB ülkeleri arasında evlenme oranı en düşük ülkeler ise binde 3,1'le Lüksemburg, binde 3,2 ile İtalya ve binde 3,4 Portekiz olarak ölçüldü. Bu ülkeleri binde 3,5 ile Fransa, İspanya ve Slovenya takip etti.







2008-2018 yılları arasında Türkiye'de evlenme oranı yüzde 24,5 düştü

Eurostat'ın verilerinde Türkiye'deki yıllarla göre evliklik oranının düştüğü tespit edildi.

Ülkede her bin kişilik nüfusuna karşılık gelen evlenme sayısı, 2008'te binde 9 iken bu oran, 2012'de binde 8, 2018'de de binde 6,8'e kadar düştü. Yani son 10 yılda Türkiye'de evlenme oranında yüzde 24,5'lik bir düşüş kaydedildi.

Türkiye'de insanlar daha geç evleniyor

TÜİK, ilk evlilik yaşı ortalamasına ilişkin en son 2018 verilerini paylaştı. Buna göre kadınlarda ilk evlilik ortalama 24,8 yaşında olurken, erkeklerde ise 27,8 olarak kayda geçti.

Aynı zamanda Türkiye'de insanların giderek geç evlendiği gözlemleniyor. İlk evlilik yaşı son 17 yılda ortalama yaklaşık 2 yaş arttı

Evlilik yaşında TÜİK verilerinin başladığı 2001 yılından bu yana önemli bir artış da gözlemlenebiliyor. 2001 yılında kadınlarda ortalama ilk evlilik yaşı 22,7 iken, 2018 yılında bu sayı 2,1 artarak 24,8'e ulaşıyor.