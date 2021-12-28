Türkiye'de Erdoğan'ın konutunu çektikleri gerekçesiyle tutuklanıp serbest bırakılan İsrailli çift, reklam yüzü olacak

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın konutunun görsellerini çektikleri gerekçesiyle tutuklanıp serbest bırakılan İsrailli çift Mody ve Natali Oknin, İsrail’de bir sigorta şirketinin reklam yüzü olacak.

The Jerusalem Post’un aktardığı habere göre, Türkiye’de ‘casusluk’ suçlamasıyla tutuklanıp serbest bırakılan İsrailli çift, Bituach Yashir isimli bir sigorta şirketinin reklam filminde oynayacak. Reklamda çifte, Netflix’teki Fauda dizisinde rol alan İsrailli oyuncu Lior Raz eşlik edecek.

Reklam filminde, gizli ajan ve özel güç rolleriyle bilinen Raz’ın İsrailli çifti hapishaneden kurtacağı belirtildi.

Ne olmuştu?

Mody ve Natali Oknin çifti, kasım ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Çamlıca Kulesi’nden Üsküdar’daki konutunu çektikleri gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Çiftin tutuklanmasıyla ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bundan sonrası mahkeme safahatınındır. Çünkü burada siyasal ve askeri bir suç diyebileceğimiz bir değerlendirme var. Bu değerlendirme ile birlikte mahkemeler ilerleyen süreçlerde kendi kararlarını vereceklerdir." ifadelerini kullanmıştı.

Çiftin serbest bırakılması üzerine İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'ye yönelik ortak girişimlerin ardından Oknin çifti serbest bırakıldı ve şu anda İsrail'e dönüyorlar” açıklamasını yapmıştı.