Türkiye'de en yaygın kullanılan soyadları değişmedi

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Türkiye genelinde, en yaygın kullanılan soyadları değişmedi. İlk üç sırada "Yılmaz", "Kaya" ve "Demir" yer alıyor.

Yılmaz, soyadlı 1 milyon 580 bin 313, Kaya soyadlı 1 milyon 154 bin 158, Demir soyadlı 1 milyon 105 bin 381 kişi bulunken, "Çelik", "Şahin", "Yıldız", "Yıldırım", "Öztürk", "Aydın" ve "Özdemir" de en çok kullanılan soyadlar arasında.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 1 milyon 580 bin 313 kişinin taşıdığı "Yılmaz" Türkiye'de en çok kullanılan soyadı oldu.

“Kaya” soyadını 1 milyon 154 bin 158 kişi, “Demir” soyadını ise 1 milyon 105 bin 381 kişi kullanıyor.

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