"Türkiye'de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin yüzde 62'si erkek"

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güntülü Ak, Covid-19'un erkekleri ve dezavantajlı grupları daha fazla etkilediğini belirterek, sigaranın hastalığın seyrini olumsuz etkilediğini söyledi. Ak, Türkiye'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 62'sinin erkek olduğunu belirtti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ak, risk faktörlerinin başında ileri yaş, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, kronik akciğer hastalıkları, kronik böbrek yetmezliği, obezite, kanser, immunsupresif durumlar, kronik karaciğer hastalığı ve sigara kullanımının hastalığın seyrini olumsuz etkilediğini kaydetti.

Yapılan çalışmalarda erkeklerin Covid-19'dan daha fazla etkilendiği sonucuna ulaşıldığını belirten Ak, "Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin yüzde 62'sinin erkek olduğunu biliyoruz. Görünen o ki erkekler daha çok etkileniyor" ifadelerini kullandı.

En sık görülen semptomlar: Ateş ve öksürük

Prof. Dr. Ak, hastalığın başlangıç klinik bulgularının diğer viral enfeksiyonlardan ayırt edilmesinin güç olduğuna değinerek, şu bilgileri verdi:

"En sık görülen semptomlar ateş ve öksürük. Bu semptomları halsizlik, nefes darlığı izliyor. Daha az sıklıkta baş ağrısı, boğaz ağrısı, iştahsızlık, bulantı, ishal, koku ve tat alma duyusunda bozulma rapor ediliyor. Ağır olgular bilinç bulanıklığıyla gelebiliyor. Cilt lezyonları diğer viral enfeksiyonların bulgularına benzer olup özgül bir bulguya dair veriler henüz net değil. Semptomatik olgularda klinik tablonun ağırlık derecesi oldukça geniş. Hastalar karşımıza hafif semptomlarla gelebildiği gibi çoklu organ yetmezliği gibi oldukça ağır bir klinik tabloyla da gelebiliyor."