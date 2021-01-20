Türkiye'de Covid-19 aşısı yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının birinci dozunu yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri üzerine Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen "Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak Perşembe günü ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor.

Aşılamanın yedinci gününde, 1 milyon kişi Çinli Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının ilk dozunu oldu.

Dün, sağlık çalışanının büyük kısmının aşılanmasının ardından yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanların da aşılanmasına başlanmıştı. Öncelik sıralamasını, 65 yaş ve üstü kişiler izleyecek.

Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız hesabı üzerinden randevularını kontrol edilebilecek veya değiştirebilecek.