Türkiye'de aşı olan bir kişi Sinovac’a teşekkür mektubu ve 50 TL gönderdi

Sinovac aşısı olan Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Süleyman Yıldırım isimli bir vatandaşın, Sinovac şirketine teşekkür mektubu yazdığı ve aşı çalışmalarında kullanılması için 50 TL gönderdiği kaydedildi.

Sputnik Türkiye’nin İngilizce yayın yapan Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) yayını Global Times’e dayandırdığı habere göre, Sinovac aşısı olan Süleyman Yıldırım isimli bir Türk vatandaşı Çinli şirkete bir teşekkür mektubu ve 50 TL gönderdi.

Yıldırım, mektubunda şunları ifade etti:

"Sevgili Helen Yang; insanların bu zor zamanlarında bilim insanları, doktorlar ve aşı geliştirmek için tüm çalışan bireylere sizin şahsınızda şükranlarımı sunarım. Ülkemizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün kartpostallarını kabul etmenizi ayrıca 50 Türk lirasını aşı çalışmalarında kullanmanızı temenni ederim. Saygılarımla."