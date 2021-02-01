Türkiye'de abonesi en fazla olan dijital platform belli oldu

Dijital video içerik platformlarının Türkiye'de kullanım detayları açıklandı. Buna göre, BluTV pazar payı yüzde 44 ile en çok aboneye sahip olan platform oldu.

JustWatch, Türkiye'deki kullanıcıların çevrimiçi platformlara ilgisini gösteren yeni bir araştırma yaptı. kullanıcılar, 2020'nin son çeyreğinde BluTV, Netflix ve Amazon Prime Video'ya ilgi göstermeye devam ettiler. Ancak bu üç dev dışında kalan video akış platformları, geçtiğimiz çeyrekte kullanıcı kaybetti.

Yapılan araştırmaya göre en çok tercih edilen video akış platformu, yerli bir dizi ve film platformu olarak hizmet veren BluTV oldu. Pazar payının yüzde 44'üne sahip olan BluTV'yi, dünya genelinde hizmet veren Netflix takip etti. Netflix'in 2020'nin son çeyreğindeki pazar payı, yüzde 25 olarak açıklanırken üçüncü sırada ise Amazon Prime Video, yüzde 18'lik pazar payı ile karşımıza çıkmış oldu.

Yapılan araştırma, BluTV'nin pazar payındaki yerinin yüzde 1, Netflix'inkinin yüzde 1 ve Amazon Prime Video'nunkinin de yüzde 2 artış yaşadığını ortaya koyuyor.