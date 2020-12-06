Türkiye'de 54 bin okulun sadece 26 bininde kütüphane var

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, verdiği soru önergesine Türkiye'deki okullarda kaç kütüphane olduğunu sordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanıtladığı önergeye göre, 54 bin 36 resmi okulun bulunduğu ülkede 26 bin173 okulda kütüphane bulunuyor.

Bakan Selçuk, “2014 yılında başlayan Okuma Kültürü ve Z-Kütüphane Projesi kapsamında açılan Z- kütüphane sayısı, Ekim 2020 tarihi itibarıyla 81 ilde toplam 1886’ya ulaşmıştır. Bunların 1.714'ünün kurulum ve donatımı Bakanlığımız genel bütçe ödeneğinden karşılanmış olup 2019-2020 eğitim öğretim yılı sonu verilerine göre, sınıf kitaplıkları hariç toplam 26 bin 173 okulun kütüphanesi bulunmaktadır” dedi.

Önerge sahibi CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 55 bine yakın okulun bulunduğunu, Türkiye’deki okullarını sayısının özel okullarla birlikte 70 bine ulaştığına dikkat çekerek, “Kütüphane konusunda okulların ciddi eksikleri bulunuyor. Ülkemizde her 2 okula bir kütüphane düşüyor. Bu, okulların yarısında kütüphane olmadığı anlamına geliyor” dedi. Gürer, internet hizmeti ve dijital kitap içerikleri de olan Z- Kütüphanelerin sayısının da olması gerektiğinin çok altında kaldığını sözlerine ekledi.