Türkiye'de 2020 yılında 29 bin 487 futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alan yandı!

2020 yılında çıkan 3 bin 412 yangında, 29 bin 487 futbol sahası büyüklüğündeki 20 bin 936 hektar ormanlık alan zarar gördü. Geçen yıl çıkan yangınları söndürmek için yaklaşık 600 milyon lira, yanan alanları ağaçlandırmak için de 200 milyon lira harcandı.

Türkiye’de her yıl binlerce hektarlık alandaki ağaçlar yanıp, kül oluyor. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin hem karadan hem de havadan anında müdahale ettiği yangınlardan bazılarını söndürmek günler alıyor.

Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2020 yılında 3 bin 412 yangın çıktı. 325'i yıldırım düşmesi, 138'i elektrik hatları ve 2 bin 949'u insan kaynaklı çıkan yangınlarda, 29 bin 487 futbol sahası büyüklüğündeki 20 bin 936 hektar ormanlık alan zarar gördü.

En büyük yangın 93 saatte söndürüldü

Hatay’ın Samandağ ilçesinde geçen yıl 5 Eylül’de çıkan yangın, 2020'nin en büyük orman yangınlarından biri olarak kayıtlara geçti. Antakya ilçesine de sıçrayan yangına 50 teknik personel ve 900 işçi; 16 helikopter, 2 uçak, 162 arazöz, 30 ilk müdahale aracı, 51 su tankeri, 12 dozer, 8 greyder, 8 ekskavatör, 50 itfaiye, 20 iş makinesi ile müdahale edildi.



Uçak ve helikopterlerin 520 saatlik uçuş gerçekleştirerek alevlere yaklaşık 12 bin ton su bıraktığı yangın, 93 saatte kontrol altına alındı. İlk defa İHA'ların da kullanıldığı yangında 3 bin 446 hektardaki orman yandı.

Ekonomiye maliyeti 800 milyon lira

Orman yangınlarında ağaçlarla birlikte içinde yaşayan canlılar da telef olurken, geçen yıl yangınları söndürmek için yaklaşık 600 milyon lira masraf yapıldı. Yanan alanların tekrar ormanlaştırılması amacıyla ekipler tensil, rehabilitasyon ve ağaçlandırma çalışmalarına başladı.



Bu kapsamda alanların bir kısmına tohum ekimi yapılacak, bir kısmına ise yaklaşık 30 milyon fidan dikilecek. Bu çalışmalar için de yaklaşık 200 milyon lira harcama yapılacağı belirtildi. 2020'nin en büyük orman yangınlarından Samandağ yangınının bu rakamlardaki payının ise 115 milyon lira olduğu belirtildi.

"Cezalar artırılsın"

TEMA Vakfı Kahramanmaraş Temsilcisi Abdurrahman Akbolat, orman yangınlarıyla mücadele etmenin alevleri söndürmekten ibaret olmadığını belirterek, insanlara çocukken orman sevgisinin aşılanması gerektiğini, bunun yanında ormana gezmeye, pikniğe giden insanların duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Bir cam parçasının dahi ormanda yangına neden olduğunu belirten Akbolat, şunları söyledi: "Orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı ve orman yangınlarının ekonomiye çok büyük zararı var. Yangınları söndürmenin yanında yanan alanların tekrar ağaçlandırılması için de masraf yapılıyor. Bunların hepsi ekonomik olarak Türkiye için bir kayıp. İsteğimiz orman ve anız yangınlarına sebep olan kişilere verilen cezaların artırılmasını talep ediyoruz."