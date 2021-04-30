Türkiye'de 2001-2020 yılları arasında 15 Hatay büyüklüğünde tarım alanı kaybedildi

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyon toplantısının son oturumuna, tarım alanında yaşanan sorunlar gündeme geldi. Tarım alanlarındaki erimeyi ortaya koyan verilere göre, 2001 yılında 26 milyon 350 bin hektar olan tarım alanı 2020 yılında 23 milyon 137 bin hektara kadar geriledi. Tarım alanlarında 19 yılda yaşanan kayıp yüzde 12 oldu. 2001-2020 yılları arasında toplam 15 Hatay büyüklüğündeki tarım arazisini yitirdi.

Birgün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre 2011 yılında Türkiye’de, 68 milyar dolar olarak gerçekleşen tarımsal hasıla 47 milyar dolara kadar düştü. Tarımsal destek kapsamında, 2021 yılında ayrılan 24 milyar TL’lik pay, 2020 yılına kıyasla yalnızca yüzde 9 arttı. Çiftçi sayısındaki düşüş de dikkati çekti. 2020 ve 2021 yılları verileri henüz paylaşılmazken 2013 yılında 60 bin olan çiftçi sayısı 2019 yılında 53 bin olarak kayıtlara geçti.

2012 yılında 1 milyon 750 bin ton hasılat toplanan organik tarımda 2019 yılında 1 milyon 374 bin ton hasılat toplanabildi.

Türkiye’deki tarımsal üretimin yüzde 1,7’sinin organik tarım olduğunun altını çizen CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, AB’nin bu alandaki hedefinin ise yüzde 45 olduğunu anımsattı:

"Sunumda bir 14 bin üretici sayısı var. Bu 2020 sayısı mı? Eğer bu sayı 2020 sayısı ise 14 bin, 2019 rakamının 61 bin 894 olduğunu düşünürsek yani yaklaşık dörtte birine kadar düşmüş durumda. Şimdi, iyi tarımın ne kadar önemli olduğunu buraya gelen herkes anlattı fakat burada çok trajik bir düşüş var. Bunun sebebinin destekleme politikasından kaynaklandığını görmekteyim çünkü ben de bir iyi tarım uygulaması yapan ziraatçiyim. Yıllar içerisinde baktığımız zaman iyi tarım uygulamalarında dekar başına verilen desteklemenin azaldığını görmekteyiz ne yazık ki."