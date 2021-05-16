Türkiye'de 17 gün kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanan 'tam kapanma' bitiyor

T24 Haber Merkezi

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı 29 Nisan akşamı başlayan ve 17 gün kesintisiz sokağa çıkma yasağının uygulandığı 'tam kapanma' uygulaması, yarın sabah 05.00'te sona erecek. Ramazan Bayramı'nı da içine alan tam kapanma uygulaması sonrası uygulanacak tedbirlere ilişkin 81 il valiliğine genelge gönderen İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'a kadar 'kademeli normalleşme dönemi' tedbirleri uygulanacağını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük Koronavirüs tablosuna göre tam kapanma döneminde vaka sayılarında büyük düşüş görülürken, ölüm sayılarında da azalma olduğu görüldü.

Otogarlarda yoğunluk oluştu

Bayram döneminde seyahatin de izne bağlı olduğu tam kapanma döneminin sona ereceği gün yaklaştıkça, otogarlarda da yoğunluk oluşmaya başladı. Çok sayıda şehirden İstanbul'a dönüş bileti kalmadığı ifade edildi.

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Otobüs şirketlerinden yetkililer, "Yoğunluk var, talep çok yüksek seviyede, arabalarımız dolu" diyerek, yoğunluğun önümüzdeki 2 gün boyunca artarak devam edeceğini söyledi.

Fotoğraf: T24

İçişleri Bakanlığı, yeni tedbirler için valiliklere genelge gönderdi

Ayrıca İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.

Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Tam kapanma bitiyor, yağışlar başlıyor

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son hava durumu tahminlerine göre, sağanak yağış hafta sonundan itibaren etkisini göstermeye başlayacak. Türkiye haftalardır içinde bulunduğu kapanmanın biteceği günlerde yağışların etkisi altında olacak.

Günlerdir hakim olan güneşli ve sıcak hava kapanmanın biteceği günlerde yerini yağışlı bir havaya bırakacak. Yağışlar yurdun büyük kısmında etkili olacak ve hava sıcaklıklarında birkaç derece düşüş meydana gelecek. Sağanak yağış etkisini pazar günü göstermeye başlayacak ve yeni haftada artıracak.

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