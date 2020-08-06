Türkiye’de 1, Dünya’da 7. sırada! URAW KOZMETİK gururumuz oldu.

Yalan haberler Uraw Kozmetik’i sarsmadı. Marka dünyada 7. Sırada…

Son günlerde Türkiye’nin yerli ve milli markası, Mavi Serum buluşunun patentli sahibi Uraw Kozmetik hakkında birkaç internet sitesinde çıkartılan yalan haberler hiçbir işe yaramadı. Uraw Kozmetik bu yalan haberlerden en ufak bir zarar görmezken yatırımlarına devam etti ve bugün 46 milyonluk yatırımıyla dünya kozmetik sektöründe 7. Sıraya yükseldi.

Sahte Mavi Serumlar toplatılınca savaş başlamıştı

Son yılların en hızlı çıkış yapan en yenilikçi ürünü seçilen, saç bakımında devrim gerçekleştiren, buluşu ve patenti Uraw Kozmetik markasına ait olan Mavi Serum, bu derece başarılı olunca birkaç yasadışı firma tarafından sahteleri piyasaya sürülmüştü. Hem haksız kazanç elde eden hem de halkı kandırarak hiçbir işe yaramayan sağlığa zararlı sahte mavi serumlar Uraw Kozmetik ihbarıyla Sağlık Bakanlığı’nca toplatılmıştı.

Sahteciler savaşı kaybedince yalan haberlerle Uraw Kozmetik’e saldırdı

Binlerce sahte mavi serumun toplatılması üzerine haksız kazanç kapıları kapanan bu sahte üreticiler Uraw Kozmetik’i Türk halkı karşısında kötülemek için yalan haberler üreterek bazı internet sitelerinde ücret karşılığı yayınlattılar. Uraw Kozmetik bu yalan haberler için savcılığa başvurdu ve aslı astarı olmayan bu haberleri yayından kaldırdığı gibi haberi yayınlatanlar hakkında da suç duyurusunda bulundu.

Bir Türk Markası URAW KOZMETİK şimdi de bir Dünya Markası

Bu tür yalan haberlerin işe yaramadığı ise Uraw Kozmetik’in dünya kozmetik yatırımları listesinde 7. Sıraya yükselmesiyle ispatlanmış oldu. Elliyi aşkın ürünüyle 32 ülkede ürünleri satılan Uraw Kozmetik kişisel bakım sektörüne yaptığı 46 milyonluk yatırımı ile artık bir dünya markası.

Ücretsiz maske dağıtan tek marka olarak adı tarihe geçti

Türkiye’nin yerli ve milli markası olması bilinciyle pandemi sürecinde herkes yüksek fiyatlarla maske satarken Uraw Kozmetik ücretsiz maske dağıtmasıyla Türk halkının kalbinde önemli bir yer kazanmıştı. Son 4 ayda 3 milyon maske dağıtan marka hem ülkemizde hem de dünyada ilk ve tek maske hediye eden firma olmuştu.