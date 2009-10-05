Türkiye Cumhuriyeti'nin milletvekili şeyhin elini öptü!

Nakşinbendi tarikatının Suriye'deki önde gelen liderlerinden Şeyh Abdulgani Haznevi'nin Türkiye’ye gelişi sırasında Akçakale Sınır Kapısı'nı dolduran müritleri izdihama neden oldu.







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Gümrüklü bölgeyi yasağa rağmen dolduran yüzlerce nakşibendi müridi, ilahilerle karşıladıkları Şeyh Haznevi'nin elini öpmek için uzun kuyruk oluşturdu. Aralarında Saadet Parti’li Akçakale ve MHP’li Harran belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu kalabalık tarafından karşılanan Haznevi’nin elini, dinlenmek için geldiği Karaköprü beldesinde Şanlıurfa bağımsız milletvekili Seyit Eyyüpoğlu da öptü.

Şeyhin Türkiye’ye geleceğini önceden duyan Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz kentlerinde yaşayan, başlarında takke ve sarık bulunan çoğunluğu cüppeli yüzlerce müridi, Akçakale’ye kapısında görevlilerin engelleme çabasına karşın hücum ederek gümrük sahasına geçti. Müritler, takviye olarak bölgeye çağrılan polislerin çabası ve tarikatın ileri gelenlerinin araya girmesiyle alanı boşalttı.

Suriye’nin Kamışlı kentinde yaşayan ve babası Şeyh Ahmet El Haznevi’nin ölümünün ardından bu ülkedeki Nakşibendilerin başına geçen Haznevi’nin, Şanlıurfa’da kavgalı iki aileyi barıştıracağı, ardından da bölge illerini ziyaret edeceği belirtildi.