Türkiye cömertlikte alt sıralarda kaldı

T24- Dünyada en cömert ülkelerini isimleri belli oldu. Bağımsız Charities Aid Foundation (CAF) hayır kurumu, dünyanın en cömert ülkelerin isimlerini açıkladı.





Gazetehabertürk'ün derlediği habere göre, dünyaca ünlü araştırma şirketi Gallup'un 153 ülke üzerinde yaptığı araştırmaya göre dünyanın en hayırsever ve cömert ülkesi Avustralya. Ankette katılımcılara yardım faaliyetlerine ne kadar sıklıkta katıldığı soruldu. Kanada, İrlanda, Amerika, İsviçre, Hollanda, İngiltere ve Avusturya en cömert ülkeler listesinde üstlerde yer aldı. Türkiye ise hayırseverlikte 138'inci oldu.



Türkmenistan 14. oldu



Türkmenistan, cömert ülkeler sıralamasında ilk 15 ülke arasına girdi.

Bu liste ülkelerin yaptığı yardımsever çalışmaları göz önünde bulundurularak hazırlandı.



Sonuçlara göre, Türkmenistan dünya genelinde yardımsever ülke sıralamasında 14. sırada, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Orta Asya ülkeleri arasında 1. sırada yerini aldı.



Cömert ülkeler sıralamasında ilk beş ülke şöyle; Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, İrlanda ve İsviçre. Bu ülkelerin vatandaşlarının diğer ülkeler göre hayır kurumlarına daha fazla para yardımında bulunduğu kaydedildi.





Türkmenistan, daha önce de mutlu ülkeler sıralamasında ilk 20 ülke arasına girmişti. Gallup araştırma şirketi, 2005-2009 yıllarında 155 ülkeden binlerce insanla görüşüp ülkelerin mutluluk durumunu belirlemişti. Sonuçlara göre, dünyanın en mutlu insanları sıralamasında Türkmenistan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri ile birlikte Almanya, Fransa ve Japonya gibi ülkeleri de geride bırakarak, 155 ülke arasında 18. sırada, Asya bölgesinde ise 2. sırada yer almıştı.