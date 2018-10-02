Türkiye "Çingene Kızı"na kavuşuyor

Gaziantep'teki Zeugma Antik Kenti'nden yurt dışına kaçırılan ve bugün kentin önemli simgelerinden biri haline gelen "Çingene Kızı" mozaiğinin kayıp parçalarının 1 aya kadar kente getirilmesi bekleniyor.

Yaklaşık 4,5 ay önce Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD’nin Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında Zeugma mozaiklerine ait 12 parçanın Türkiye’ye getirilmesine ilişkin protokol imzalanmasının ardından yapılan çalışmalar meyvelerini veriyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ABD'ye yaptığı görüşmeler sırasında eserlerin ekim ayı sonu, kasım ayı başında bulundukları yerden sökülerek Gaziantep'e getirilmesi kararlaştırıldı. Çalışmalar kapsamında eserlerin yerine ise mozaikten yapılacak replikalar ABD'deki üniversitede eserler için ayrılan yerlere yerleştirilecek.

"Geri getirebilmek için yaklaşık 2,5 yıldır çalışıyoruz"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zeugma Antik Kenti'nin simgesi haline gelen Çingene Kızı'nın bugüne kadar insanlara "yetim baktığını" dile getirdi.

Mozaiklerin yıllar önce çalınarak binlerce kilometre uzağa götürüldüğünü anlatan Şahin, "Tüm dünyanın aklında Zeugma deyince bu 3 boyutlu eser vardı ama biz ne zaman baksak 'Acaba ailesi ne zaman tamamlanacak?' diye merak ederdik. Cumhurbaşkanımız Gaziantep'e geldiğinde konuyu kendisine aktarmıştık ve bu sürece ulaşmamızda bize sonsuz destekleri oldu. Biz Zeugma'nın kayıp parçalarını geri getirebilmek için yaklaşık 2,5 yıldır çalışıyoruz. Yani bu iş, kesinlikle sabahtan akşama olmadı." dedi.

"Bir ay sonra Çingene Kızı ailesine kavuşuyor"

Eserlerin Gaziantep'e getirilmesi konusunda dönemlerin Kültür ve Turizm bakanları ve Dışişleri Bakanlığının da çok büyük desteğini aldıklarını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Şansımız eserlerin üniversitede olmasıydı. Üniversite eski yönetimiyle görüşmüştük ama olaya sıcak bakmamışlardı. Geçen yıl değişen yönetimle de sık sık görüşüp her fırsatta üniversite gibi bir ortamda eserlerin doğduğu yerlerde sergilenmesi konusunda yapılması gerekenin etik duruş olduğunu hatırlattı. Dün itibarıyla da anlaşmayı yaptık. Olayı takip edeceğiz. Protokolün gereğini yapacağız. ABD'deki eserleri getireceğiz. İmitasyonlarını ve replikalarını yapacağız. Bunu da biz yapacağız çünkü bizde çok iyi mozaik sanatçıları var. Ben kendi ellerimle getireceğim onları, bizim yaptıklarımızı da kendi ellerimle götürüp teslim edeceğim. Hazırlıklarımız başladı. Ekim sonu, kasım başı eserlerimizi Gaziantep'e getireceğiz. İnşallah bir ay sonra Çingene Kızı ailesine kavuşuyor."

"Çingene Kızı çok yalnızdı"

Fatma Şahin, eserlerin Gaziantep'e getirildikten sonra bazı teknik işlemlerden geçirileceğini ve yerlerine yerleştirileceğini anlatarak "Aralık ayının ortalarında teknik işleri de bitirip tüm dünya ve Türkiye'yi Gaziantep'e davet ederiz. 'Şimdi Gaziantep'e gelme zamanı.' diyorduk. Artık bir nedenimiz daha var. O dönemlerde yaşayan kuşları eserlerde görüyoruz. Nesli tükenmiş kuşların mozaiklerini görüyoruz." dedi.

Tarihi değeri olan her tablonun bir hikayesi olduğuna işaret eden Şahin, "Her hikayemizin bir hikayesi var. Çingene Kızı çok yalnızdı. Hikayesi ne, neden burada, hangi olay oldu da bu tablo oluşturuldu, hiçbir bilgi yoktu. Bu vesile olacak ve hikaye ortaya çıkacak."