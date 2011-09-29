T24 - 3. sayfa haberlerinin analizine göre silahlı şiddet vakaları 10 yılda 2 kat arttı. Eurostat istatistiklerinde Türkiye cinayette Avrupa üçüncüsü.





Radikal gazetesinin haberine göre, maganda kurşunu, aile içi şiddet, kıskançlık ve bir anlık öfke gibi ‘neden’lerle hayatını yitiren binlerce kişi, dün boş kalan ayakkabılarıyla Taksim’de anıldı. ‘28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü’ dolayısıyla Taksim Meydanı’nda ‘Sessiz Ayakkabılar Yürüyüşü’ düzenlendi. Umut Vakfı kurucu başkanı Nazire Dedeman, eylem öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 178 ülke arasında bireysel silahlanmada 14’üncü sırada yer aldığını söyledi.

Ruhsatlı ya da ruhsatsız tüm silahların ölüm saçtığını vurgulayan Dedeman, bu nedenle Ateşli Silahlar Kanunu’nda değişiklik öngören tasarıda silaha erişimin zorlaştırılması ve bireysel silahlanmanın çok sıkı bir şekilde kontrol altına alınmasını istediklerini belirtti.

Dedeman, vakfın Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerin 3. sayfa haberleri üzerine yaptığı araştırmayla ilgili de bilgi verdi: “Silahlı şiddet olaylarında 10 yıl içinde 2 kat artış yaşanmış. Son 2 yılda ise basına yansıyan şiddet haberlerinde yüzde 50 artış olmuş. Silahlı şiddet olayları çok büyük oranda aile içinde ve tanıdıklar arasında gerçekleşmiş. Olayların yüzde 42.7’si ani öfke sonucu oluşmuş. Olayların yarıya yakını sokaklarda, topluma açık alanlarda meydana gelmiş.”





Kadınların ölümüyle sonuçlanıyor



Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat’a göre Türkiye’nin cinayet oranlarında 3. sırada olduğunu ifade eden Dedeman, silahları yüzde 90 oranında erkeklerin edindiğini, ancak sonuçların kadınlar için ölümcül olduğunu söyledi.



Eurostat 2010 listesinde Litvanya yüz binde 8.76 ile birinci, Estonya yüz binde 6.60 ile ikinci, Türkiye ise yüz binde 4.96 ile üçüncüydü. 4’üncü sırada yüz binde 1.37 ile Fransa var. Avrupa ortalaması ise yüz binde 2.

Dedeman, “Yeni yasama döneminde günümüz koşullarına hiç uymayan Ateşli Silahlar Kanunu’nun yeniden ele alınması gerektiği çok nettir. Ele alırken de silahlı şiddetin toplumumuzda yol açtığı sonuçları da göz önünde bulundurmalıyız. Tasarıya silahlı şiddeti engellemek anlayışı ile bakmalı ve buna göre dünyadaki iyi örneklerden yararlanmalıyız. 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü’nün ülkemizde resmen tanınmasını, bu konudaki toplumsal zihniyetin dönüşmesi açısından önemli ve gerekli buluyoruz.”





Bir köyde 6 düğün ölümü!



Geçen yıl Samsun’da bir düğünde açılan ateş sonucu ölen 8 yaşındaki Damla Karadağ’ın babası Arif Karadağ ile eşi Sevgi Ölmez’i 10 Temmuz’da kaybeden Nadir Ölmez de törene katıldı. Ölmez, “Olayın gerçekleştiği yer, Damla bebekle aynı yer. Aynı köyde, aynı yerdeki düğünlerde 1995’ten bugüne 6 can kaybı var. Bunun sadece 2’si medyaya yansıdı. Diğerleri eşdost arasında, tamamen birbirlerini gizleyerek unutuldu. Orada insanı öldürmek hiçbir şey değil. Acımın çok taze olmasından şu an titriyorum, konuşamıyorum” dedi.







