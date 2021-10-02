Türkiye, çift aşılı Birleşik Krallık yolcuları için PCR testi şartını kaldırdı

Türk hükümeti, çift aşılı Birleşik Krallık yolcuları için PCR testi şartını kaldırdı.

Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye gelenler tam aşı kartı, 72 saat önce alınan negatif PCR testi, varıştan 48 saat önce alınan negatif antijen testi, veya yeni tip Koronavirüs (Covid-19) atlatıldığına dair belgelerden sadece birine ibraz etmek zorunda.

22 Eylül'de İngiltere hükümetinin kırmızı listesinden çıkarılan Türkiye, İngiltere'nin popüler tatil bölgelerinden biri olmaya devam ediyor.

İngiltere'deki Türk Turizm Kurulu'nun yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye, bu ay ve sonrasında İngiltere'nin dört bir yanından gelen yolcuları tekrar ağırlamaya hazır ve heyecanlı. PCR testleri gerektirmeden ve İngiltere hükümetinin kırmızı listesinden çıkarılmamızın ardından Türkiye'ye seyahat etmek bundan daha kolay olamazdı. Sıcak havalar, sıcakkanlı insanlar, nefes kesici sahil şeritleri ve harika yerel yemeklerin hepsine sadece birkaç saatlik uçuş mesafesinde olan Türkiye, İngiliz aileleri için mükemmel bir yer"