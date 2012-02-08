Türkiye çevre endeksinde sınıfta kaldı

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Yale Üniversitesi'nin hazırladığı ve Avrupa ülkelerinin üst sıralarda yer aldığı 2012 Dünya Çevre Endeksi'nde İsviçre, Litvanya, Norveç, Lüksemburg, Kosta Rika, Fransa, Avusturya, İtalya, İngiltere ve İsveç ilk 10 sırada bulunuyor.Listenin son sıralarında ise, Libya, Bosna Hersek, Hindistan, Kuveyt, Yemen, Guney Afrika, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Irak yer alıyor.KuzeyDoğa Derneği Başkanı Doçent Doktor Çağan Şekercioğlu yaptığı açıklamada şunlara dikkat çekti:"Aralık ayında Biological Conservation ve Science bilimsel dergilerinde çıkan iki bilimsel makalemizde, Türkiye’nin eşsiz doğal mirasını özetledik ve bu zengin doğamızın hızla yok edildiğini ve yeterince korunmadığını vurguladık. Maalesef durum giderek kötüye gidiyor ve Türkiye’nin doğa koruma açısından sergilediği kötü performans giderek dünyanın da dikkatini cekiyor.2012 Yale Dünya Çevre Endeksi'nde Türkiye düzinelerce sıra gerileyerek, özellikle biyoceşitlilik ve doğal alanlar kategorisinde dünya ülkelerinin yüzde 92'sinin gerisinde kaldı. Bu utanç verici bir durum. Türkiye gibi dünyada liderliğe oynayan ve ilk 10 ekonominin arasına girmeyi hedefleyen ülkemize hiç yakışmıyor. Bu endeks bir kez daha gösteriyor ki, gelişmişlik parayla, inşaatla, binayla, barajlarla olmuyor.Çevre endeksinin en üst sıralarındaki ülkelere bakarsak, bunlar refah, eğitim, hayat standardı ve mutluluk düzeyi de en yüksek ülkeler. İsviçre, Norveç, Lüksemburg, Avusturya, İngiltere ve İsveç gibi hepimizin yaşamaya can attığı ülkeler. Yani kaliteli bir yaşam ile sağlıklı bir çevre elele gidiyor. Öte yandan bizi geçmiş ya da bize yakın ülkelerin arasında ise Angola, Kongo, Mozambik, Moldovya, Sudan, Suriye, Haiti ve Nijerya gibi iç savaş ya da diğer ciddi sorunlar geçirmiş, yoksul ve perişan ülkeler yer alıyor.Dünyada çoğunluğu 3 biyoceşitlilik sıcak noktasıyla kaplı olan tek ülke olan güzel ve doğa zengini ülkemiz, çevre performansında sonlardaki konumunu haketmiyor. Bize KuzeyDoğa Derneği olarak, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile beraber, Türkiye’nin İlk Yaban Hayatı Koridoru gibi doğa koruma projeleriyle, ülkemizin zengin doğasını korumaya uğraşıyoruz. Ama Türkiye'nin doğasını koruma her vatandaşın ve özellikle de yöneticilerimizin görevi ve bir numaralı önceliği olmalıdır. Dileğimiz, liderlerimizin de Türkiye'nin hızla gerileyen çevre performansını kabullenmemeleri ve Türkiye'nin zengin doğasını korumada ve çevre sağlığını medeni ülkelerin seviyesine getirmede gereken ciddi adımları atmalarıdır."