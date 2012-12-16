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Politika

'Türkiye, Suriye'de çete faaliyeti tezgahlıyor'

BDP'li Kışanak, 'Hem bölgesel hem de mezhep temelli bir savaşa karşı çıkmalıyız' dedi

16 Aralık 2012 22:30

BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, Suriye'nin Rasulayn ilçesinde Türkiye merkezli bir provokasyon tezgahlandığını ve amacın Kürt-Arap çatışması olduğunu iddia etti. Kışanak, "Ceylanpınar'da halkla toplantı yaptık. Açıkça bu çete faaliyeti Türkiye'de organize edilerek, silahlanmaları temin edilerek, sınırdan geçirilerek karşı tarafta Serekani'de (Rasulayn) bir çatışma ortamı yaratılmaya çalışılıyor" dedi.

BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak'ın, Siirt ve Batman'da yaptığı konuşmaların merkezinde Suriye vardı.

Kışanak, Ceylanpınar'ın sınır komşusu Rasulayn'da yaşanan çatışmalarla ilgili bir iddia ortaya attı.

Ceylanpınar'daki vatandaşlara ve sınırın karşı tarafından gelen Suriyelilere de dayandırılan iddiaya göre, Rasulayn'da Türkiye tarafından tezgahlanan çatışmalar yaşanıyor.

Kışanak'ın iddiası şöyle:

''Açıkça suçluyoruz. Bunun bütün kanıtları, bilgileri, tanıkları mevcuttur. Dün Ceylanpınar'da halkla toplantı yaptık. Açıkça bu çete faaliyeti Türkiye'de organize edilerek, silahlanmaları temin edilerek, sınırdan geçirilerek karşı tarafta Serekani'de (Rasulayn) bir çatışma ortamı yaratılmaya çalışılıyor.

Serekani'den kaçıp gelen Arap ailelerle de konuştuk. Onlarda 'bizim Serekani'de Kürtlerle aramızda şimdiye kadar hiçbir sorun yaşanmadı. Ancak dışardan gelen silahlı militanlar bir çatışma çıkartıyorlar. Bu Arap-Kürt çatışmasına dönük bir politikadır.

Bu politikayı çok tehlikeli buluyoruz. Halkları karşı karşıya getirmeye çalışan bir Arap-Kürt çatışması yaratmaya çalışan bir politikadır. Ceylanpınar'da Kürtler ve Araplar arasında bir sorun yok. Bundan sonra bir sorun çıkarsa sorumlusu AK Parti Hükümetidir.''

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