-TÜRKİYE ÇELİK ÜRETİMİNDE LİDER ANKARA (A.A) - 21.04.2011 - Türkiye, dünyanın en büyük çelik üreticileri arasında 10. sırada yer alırken, en büyük 15 çelik üreticisi arasında üretimini en fazla arttıran ülke oldu. İlk çeyrekte dünya çelik üretimi yüzde 8,8, Türkiye'nin üretimi ise yüzde 31 oranında arttı. Mart ayında, dünya ham çelik üretimi yüzde 7 oranında artışla, 120,9 milyon tondan, 129,3 milyon ton seviyesine yükseldi. Üretimini yüzde 24,9 oranında artışla, 2,2 milyon tondan, 2,7 milyon tona yükselten Türkiye, dünyanın en büyük üreticileri arasında 10. sırada yer aldı. Türkiye, en büyük 15 çelik üreticisi arasında üretimini en fazla arttıran ülke oldu. Mart ayında, deprem ve tsunaminin olumsuz etkileri nedeniyle, Japonya'nın üretimi yüzde 2,7 gerilerken, üretimi düşen diğer büyük üreticiler arasında ABD, Ukrayna ve Fransa yer aldı. 2011 yılının ilk çeyreğinde ise dünya çelik üretimi yüzde 8,8 artışla, 341 milyon tondan, 372 milyon tona ulaştı. Ocak-Mart döneminde, üretimini yüzde 31 oranında artışla, 6,1 milyon tondan, 7,9 milyon tona yükselten Türkiye, Ocak-Şubat döneminde olduğu gibi, dünyanın en büyük 15 çelik üreten ülkesi arasında üretimini en fazla arttıran ülke konumunu korudu. Üretim artışında Türkiye'yi yüzde 20,9 ile Güney Kore, yüzde 11,3 ile Rusya, yüzde 8,8 ile Hindistan ve yüzde 8,7 ile Çin Halk Cumhuriyeti takip etti. Ocak-Mart döneminde, 169,9 milyon tonluk üretimi ile dünyanın en büyük çelik üreticisi konumunu koruyan Çin Halk Cumhuriyeti'nin ardından, 27,7 milyon tonluk üretimi ile Japonya ikinci ve 21 milyon tonluk üretimi ile ABD üçüncü sırada yer aldı.