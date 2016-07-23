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Ekonomi

"Türkiye, cari açık ve dış borç stoku yüzünden dışarıdan 200 milyar dolar bulmak zorunda"

Necati Doğru: Türkiye ekonomisinin “sıcak para bağımlısı olmaktan çıkarılamadığını” biliyorlar

23 Temmuz 2016 15:55

Sözcü yazarı Necati Doğru, S&P'nin Türkiye'nin BB+ olan kredi notunu BB'ye düşürmesiyle ilgili olarak,  "Türkiye ekonomisinin Tayyip Erdoğan'ın 14 yıllık yönetiminde de “sıcak para bağımlısı ülke olmaktan çıkarılamadığını” biliyorlar. Cari açık ve dış borç stoku yüzünden Türkiye'nin bu yıl da dışarıdan 200 milyar dolar bulmak zorunda olduğunun farkındalar. Dara düşmüş Türkiye'yi boğuyorlar" dedi.

Kredi notunun BB'ye düşmesinin ardından Türk lirası, dolar karşısında TSİ 19:00'da 3.0823'le tarihi seviyeyi gördü.

Necati Doğru'nun, "MİT’in başına Enişte geçsin!" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Ekonomik kriz kapıya dayanmıştı. Yabancı para gelmekte nazlanıyor, daha yüksek faiz istiyordu. Kanlı darbe girişimi oldu. S&P baş harfli derecelendirme kuruluşu Türkiye'nin notunu indirdi ve görünümünü lekeledi. Dış para sahiplerine (sıcak paracılara) “daha yüksek faiz isteyin, Türkiye vermeye mahkum” mesajı verdi. Türkiye ekonomisinin Tayyip Erdoğan'ın 14 yıllık yönetiminde de “sıcak para bağımlısı ülke olmaktan çıkarılamadığını” biliyorlar. Cari açık ve dış borç stoku yüzünden Türkiye'nin bu yıl da dışarıdan 200 milyar dolar bulmak zorunda olduğunun farkındalar. Dara düşmüş Türkiye'yi boğuyorlar"

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