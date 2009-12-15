Türkiye C Grubu'nda

T24 - Türkiye'de organize edilecek 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi. Türkiye A Milli Basketbol Takımı, C Grubu'nda Yunanistan, Porto Riko, Rusya, Çin ve Fildişi Sahilleri yer aldı.



28 Ağustos - 12 Eylül tarihleri arasında Türkiye'de organize edilecek 2010 FIBA Dünya Şampiyonası'nın kura çekimi bugün İstanbul Çırağan Kempinski Otel'de gerçekleştirildi.



A Milli Basketbol Takımı, C Grubu'nda yer alırken, millilerin rakipleri, Yunanistan, Porto Riko, Rusya, Çin ve Fildişi Sahilleri oldu. A Milli Takım maçlarını Ankara'da oynanacak. Türkiye'nin ev sahibi olarak katıldığı şampiyonada grup maçları 28 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında İstanbul, Ankara, İzmir ve Kayseri'de oynanacak. Turnuvanın final maçı ise 12 Eylül tarihinde oynanacak ve dünya basketbolunun en büyük organizasyonu sona erecek. Kura çekiminin öncesinde Anadolu Ateşi bir gösteri sundu.



FIBA Başkanı Bob Elphiston kura çekimi öncesi bir konuşma yaparken, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel'de yaptığı konuşmada 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenecek olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Turgay Demirel'in konuşmasının ardından ünlü balet Tan Sağtürk de bir gösteri gerçekleştirdi. İşte kura çekimi sonucunda 2010 Dünya Basketbol Şampiyonasında oluşan gruplar:



A Grubu: Arjantin, Sırbistan, Avustralya, Almanya, Angola, Ürdün

B Grubu: ABD, Slovenya, Brezilya, Hırvatistan, İran, Tunus

C Grubu: Yunanistan, TÜRKİYE, Porto Riko, Rusya, Çin, Fildişi Sahilleri

D Grubu: İspanya, Fransa, Kanada, Litvanya, Yeni Zelanda, Lübnan



Kura çekimi öncesi torbalar ise şu şekildeydi:



1. Torba: ABD, Arjantin, İspanya, Yunanistan

2. Torba: Türkiye, Sırbistan, Slovenya, Fransa

3. Torba: Brezilya, Porto Riko, Kanada, Avustralya

4. Torba: Hırvatistan, Rusya, Litvanya, Almanya

5. Torba: Yeni Zelanda, Çin, İran, Angola

6. Torba: Ürdün, Lübnan, Tunus, Fildişi Sahili



Elphinston: En iyi şampiyonanın Türkiye'de yaşanacağını düşünüyorum



FIBA Başkanı Bob Elphinston, Türkiye'deki şampiyonada yeni rekorlar kırılacağını ifade ederek, şampiyonanın televizyonlardan 124 ülkede izleneceğini, milyonlarca insanın da internette www.fiba.com üzerinden şampiyonayı takip edebileceğini bildirdi.



2008 Pekin Olimpiyatları'nda basketbolun en çok seyredilen 2. spor branşı olduğunu ifade eden Elphinston, Türkiye'deki organizasyonun, basketbolu dünyada daha popüler kılacağını anlatarak, özetle şunları kaydetti:



''FIBA olarak özellikle Türk hükümetine, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kayseri'ye teşekkür etmek istiyoruz. Onların finansal ve lojistik desteği ile katkıları başarı için çok önemli. Turgay Demirel ve arkadaşlarını kutlamak istiyorum. Bu gerçekten de herkesin bir araya geldiği önemli bir etkinlik olacak. Bugüne kadar yapılan en iyi Dünya Şampiyonası'nı Türkiye'de yaşayacağımızı düşünüyorum.''



Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel de bu büyük organizasyona ev sahipliği yapmaktan ve FIBA Yönetim Kurulu ile şampiyonaya katılımcı ülkelerin İstanbul ziyaretinden onur duyduklarını ifade ederek, ''2010 Dünya Şampiyonası hakkında beklentilere olumlu yanıt verdiğimizi umuyorum. 4 kentte 24 ekip yarışacak. Kentlerimizin her biri bu sevdiğimiz sporu karşılamak için hazırlandı. Gerek oyuncuların, gerek sporcuların, gerekse izleyicilerin en iyi koşullarda maçlara katılmasını sağlayacağız. Sporumuzu tüm dünyaya göstermek istiyoruz'' şeklinde konuştu.



Organizasyon dans gösterileriyle başladı





Kura çekimi, Anadolu Ateşi Dans Grubu'nun Türkiye motiflerinin yer aldığı gösterileriyle başladı.

Şampiyona tarihinin kısaca anlatıldığı video gösteriminin ardından FIBA Başkanı Elphinston ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel konuşma yaptı. Konuşmaların ardından ünlü balet Tan Sağtürk dans gösterisi yaptı.



Maskot Van kedisi tanıtıldı





Kura çekimi öncesi 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın maskotu tanıtıldı.



Gözlerinin biri mavi, diğeri yeşil olan, üzerinde 10 numaralı Türk Milli Takımı forması bulunan maskot Van kedisi sahnedeki yerini aldı.



Maskot kedi sahneden inip FIBA Genel Sekreteri Patrick Baumann ve Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel'i sahneye çıkardı.



Maskotun ismi ocak ayından itibaren şampiyonanın resmi web sitesi üzerinde yapılacak oylamayla belirlenecek.



Maskotun tanıtımının ardından da grup kuralarının çekimi başladı. Kura çekimi sırasında ismi çıkan ülkenin kısa video gösterimleri yapıldı.



Diğer yandan, kura çekimi sırasında kupa da sahnede yer aldı.



Kura çekiminin ardından son bir konuşma yapan FIBA Genel Sekreteri Baumann, şampiyonada mücadele eden tüm ülkelere başarılar dileyerek, Türkiye'ye konukseverliği için teşekkür etti.