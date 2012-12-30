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Ekonomi

'Türkiye büyümede dünya devlerini geride bırakacak'

OECD'nin tahminlerine göre, 2011-2060 yılları arasındaki dönemde Türkiye, ortalama büyüme hızında 7. sırada yer alıyor

30 Aralık 2012 14:53

OECD'ye göre 2011-2060 yılları arasında Hindistan yıllık ortalama yüzde 5.1'lik büyüme hızı ile en çok büyüyen ülke olacak. Hindistan'ı Endonezya ve takip edecek. Türkiye ise yüzde 2.9 büyüyerek ABD, Almanya, Japonya, Fransa ve İngiltere gibi dünya devlerini geride bırakacak.
 
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) tahminlerine göre 2011-2060 yılları arasındaki dönemde yüzde 5.1'lik ortalama gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) büyüme hızı ile dünyada en çok Hindistan'ın büyümesi bekleniyor.

OECD'nin '2060'a Bakarken: Uzun Vadeli Küresel Büyüme Beklentileri' raporuna göre, Hindistan'ı yüzde 4.1 ile Endonezya ve yüzde 4 ile Çin'in takip etmesi bekleniyor. Bu ülkeleri de yüzde 3.1 ile Suudi Arabistan, yüzde 3 ile Güney Afrika ve Meksika takip edecek.

OECD'nin tahminlerine göre, 2011-2060 yılları arasındaki dönemde Türkiye, ortalama büyüme hızında 7. sırada yer alıyor. 1995-2011 arasındaki dönemde GSYİH büyüme hızı ortalama yüzde 4.2 olan Türkiye'nin 2011-2060 arasındaki dönemde ortalama yüzde 2.9 büyümesi bekleniyor.

Türkiye, bu doğrultuda ABD, Almanya, Japonya, Fransa ve İngiltere gibi dünya devlerini geride bırakacak.


En kötümser tahmin Almanya için


Örgütün projeksiyonlarına göre aynı dönemde en kötü büyüme performansı sergilemesi beklenen ülkeler ise Almanya ve Lüksemburg olacak.

OECD, 1995-2011 yılları arasında ortalama yüzde 1.4 büyüyen Almanya'nın 2011-2060 yılları arasında ortalama yüzde 1.1 GSYİH büyüme hızına ulaşmasını bekliyor.

Almanya gibi büyüme hızında kötü performans göstermesi beklenen diğer ülkeler ise Japonya ve Avrupa krizinden büyük ölçüde etkilenen İtalya, Yunanistan ile Portekiz.

Ülkelerin 1995-2011 arasındaki ortalama GSYİH büyüme hızları ve 2011-2060 arasındaki döneme dair tahminler şöyle;

Ülkeler 1995-2011 (%) 2011-2060(%)

1. Hindistan 7,5-5,1
2. Endonezya 4,4-4,1
3. Çin 10-4
4. Suudi Arabistan 4,4-3,1
5. Güney Afrika 3,4-3
6. Meksika 2,6-3
7. Türkiye 4,2-2,9
8. Şili 3,9-2,8
9. Brezilya 3,3-2,8
10. Arjantin 3,6-2,7
11. İsrail 3,7-2,6
12. Avustralya 3,3-2,6
13. Yeni Zelanda 2,7-2,6
14. Estonya 3,6-2,4
15. Norveç 3-2,3
16. İzlanda 3-2,3
17. Kanada 2,6-2,2
18. Çek Cumhuriyeti 3,2-2,1
19. ABD 2,5-2,1
20. İngiltere 2,3-2,1
21. İsviçre 1,7-2,1
22. Slovakya 4,5-2
23. İsveç 2,5-2
24. Macaristan 2,4-2
25. Belçika 1,8-2
26. Rusya 5,1-1,9
27. İrlanda 4,7-1,9
28. Slovenya 2,6-1,8
29. Finlandiya 2,5-1,8
30. Danimarka 1,5-1,8
31. İspanya 2,9-1,7
32. Hollanda 2,2-1,7
33. Kore 4,6-1,6
34. Polonya 4,3-1,6
35. Fransa 1,7-1,6
36. Yunanistan 2,4-1,4
37. Avusturya 2-1,4
38. Portekiz 1,7-1,4
39. İtalya 1-1,4
40. Japonya 0,9-1,3
41. Lüksemburg 3,8-1,1
42. Almanya 1,4-1,1

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