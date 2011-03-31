-TÜRKİYE BÜYÜMEDE AVRUPA ŞAMPİYONU ANKARA (A.A) - 31.03.2011 - Türkiye, 2010 büyümesiyle Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomisi oldu. Dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri bünyesinde barındıran G-20'nin en hızlı büyüyen üçüncü ekonomisi de Türkiye oldu. Geçen yıl küresel ekonominin toparlanmasına en büyük katkıyı gelişmekte olan ülkeler yaptı. Küresel ekonomik büyümenin ''motor gücü'' olarak değerlendirilen bu ülkelerden Çin, geçen yıl son çeyrekte önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,8 büyüdü. Çin'in önceki yıl yüzde 9,2 olan büyüme oranı geçen yılın tamamında ise yüzde 10,3'e yükseldi. G-20 üyelerinden Türkiye ve Arjantin 2010 yılının son çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,2 büyüme kaydettiler. Böylece Türkiye ve Arjantin söz konusu dönemde yüzde 9,2 büyümeyle, G-20 ülkeleri arasında Çin'den sonra en hızlı büyüyen ülkeler oldu. Geçen yılın tamamı değerlendirildiğinde ise Çin yüzde 10,3 büyüme oranıyla başı çekti. Arjantin, geçen yılın son çeyreğinde olduğu gibi 2010 yılının tamamında da yüzde 9,2 büyüyerek, Çin'i takip etti. Türkiye ise geçen yılın tamamındaki yüzde 8,9 oranındaki büyüme oranıyla bu iki ülkeyi izledi. Asya'da Çin ve Japonya'dan sonraki en büyük ekonomi olan Hindistan'ın ise 2010-2011 mali yılı 31 Martta sona erecek. Hindistan ekonomisinin söz konusu dönemde yüzde 8,5 oranında büyümesi bekleniyor. Gelişmekte olan ülkelerden ve Latin Amerika'nın en büyük ekonomisi Brezilya ise geçen yıl yüzde 7,5 büyüme kaydetti. -AVRUPA'NIN BİRİNCİSİ TÜRKİYE- Türkiye, hem geçen yılın son çeyreğinde hem de 2010 yılının tamamındaki büyüme oranıyla Avrupa'da ilk sırada yer aldı. Avrupa Birliğinde (AB) geçen yıl son çeyrekte 2009 yılının aynı çeyreğine göre en fazla büyüyen ülke yüzde 7,2 ile İsveç oldu. İsveç'i yüzde 6,6 ile Estonya ve yüzde 5,0 ile Finlandiya takip etti. Söz konusu çeyrekte Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya yüzde 4,0 büyüme sağlarken, Fransa yüzde 1,5 ve İngiltere yüzde 1,5 büyüdü. Almanya, geçen yılın tamamında yüzde 3,5, İngiltere yüzde 1,5, Fransa yüzde 1,5 ve İtalya yüzde 1,3 oranında büyümeye imza attı. Avrupa'da 27 üyeli Avrupa Birliği (AB) geçen yılın son çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,1 büyürken, 17 üyeli Avro Bölgesi de aynı dönemde yüzde 2,0 büyüdü. 2009 yılında yüzde 4,1 daralan Avro Bölgesi geçen yılın tamamında yüzde 1,7 ve aynı yıl yüzde 4,2 küçülen AB de 2010 yılında yüzde 1,8 büyüme kaydetti. Geçen yıl AB ve Uluslararası Para Fonundan (IMF) 110 milyar avro finansal destek alan Yunanistan yüzde 6,6 daraldı.