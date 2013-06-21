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Dünya

Türkiye Büyükelçisi, Alman Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Türkiye’nin Almanya Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu, Alman Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

21 Haziran 2013 15:28

Almanya’nın Türkiye ile AB müzakerelerinde yeni bir başlık açılmasına izin vermeyeceği yolundaki haberler üzerine AB Bakanı Egemen Bağış’ın, Angela Merkel hükümetine yönelik yaptığı açıklamalar Berlin’in tepkisini çekti. Alman "spiegelonline" sitesine göre, Türkiye’nin Almanya Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu, Alman Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Murat Tosun'un hurriyet.com.tr'deki haberine göre, Hür Demokrat Partili olan Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle’ye yakın çevrelere göre, toplantının TSİ 14.30’da olması bekleniyor. Alman Dışişleri Bakanı Westerwelle, Ukrayna’da olduğu için Büyükelçi, daha alt seviyede kabul edilecek.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’de göstericilere uygulanan aşırı şiddetten dehşete düştüğünü söylemişti.

AB Bakanı Egemen Bağış, Türkiye ile AB arasında yeni başlık açılmasının tehlikeye girmesi üzerine de şu açıklamayı yapmıştı:

"Sayın Merkel de kendi seçimlerine yönelik bir iç siyasi malzemesi arıyorsa, bu malzeme Türkiye olmamalıdır. Daha evvel bu malzemeyi kullanmaya kalkan Sarkozy’nin başına ne geldiğini Sayın Merkel de eğer yakından takip eder, bir kez daha gözden geçirirse, Türkiye ile uğraşanların sonunun pek hayırlı olmadığını kendisi de görür.

Benim, kendisine dostça bir tavsiyem var; eminim, Türkiye’de faaliyet gösteren 4 bin Alman firmasının da aynı hassasiyeti vardır, Almanya’da yaşayan ve birçoğu seçmen olan 3.5 milyonluk vatandaş ve soydaş kardeşimizin de aynı konuda hassasiyeti vardır. Türkiye, iç siyasette malzeme yapılacak bir konu değildir."

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hüseyin avni karslıoğlualmanyabüyükelçidışişleri bakanlığı

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