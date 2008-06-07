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Dünya

‘Türkiye büyük ülke, büyük millet’, ama...

Sarkozy, “Türkiye büyük ülke, büyük millet” dedi, ama Türkiye’nin AB üyeliğine muhalefetini vurgulamaktan da geri kalmadı.

07 Haziran 2008 03:00

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Fransa’nın gelecek ay AB Dönem Başkanlığı’nı devralmasından önce çıktığı başkentler turunun dünkü durağı Atina’da parlamentoya konuk oldu. Sarkozy, parlamentodaki konuşmasında Türkiye’ye geniş yer ayırarak şu ifadeleri kullandı:
“Türkiye büyük ülke, büyük millet. Türkiye ile tarihi bağlarımız var ve bunları sürdürmeliyiz.
Türkiye’nin AB üyeliği konusu 60’lı yıllarda tartışılmaya başlandı, halen sonuç alınamadı. Bu, basit bir konu olmadığının göstergesidir. AB’nin Türkiye ile sıkı bir ilişkisi olması hem Türkiye hem de Avrupa için en iyi çözümdür. Bu konuda bizimkinden değişik görüşler bulunduğunu biliyoruz. Fransa’nın AB Dönem Başkanlığı süresince mevcut diğer görüşlere de saygılı olacağız, bu dönem başkanının görevidir.”
Ayakta alkışlanan Fransa Cumhurbaşkanı, “Türkiye’nin AB üyeliği konusunun Yunanistan için çok hassas bir konu olduğunu biliyoruz. Çoğu kez başka düşünüp başka söylüyoruz. Bazen kalbimiz başka aklımız başka düşünüyor. Yunan tutumunu anlıyorum, üstelik sadece dedem de Yunan olduğu için değil” şeklinde konuştu. Sarkozy, bu ifadesiyle dedesinin Selanik Yahudisi olduğunu da hatırlatmış oldu.
Sarkozy, Atina temaslarında Yunanistan’ı Fransa’dan 40 adet “Rafale” savaş uçağı almaya ikna etmeye çalışacak.

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