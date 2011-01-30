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Spor

TÜRKİYE, BÜYÜK BRİTANYA'YA 9

30 Ocak 2011 19:17

-TÜRKİYE, BÜYÜK BRİTANYA'YA 9-2 YENİLDİ ERZURUM (A.A) - 30.01.2011 - 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları erkekler curlingde Türkiye, Büyük Britanya'ya 9-2 yenildi. Curling Arena'daki karşılaşmalarda Türk ekibi ringe, Oğuzhan Dikmen, Çağrı Bayraktar, Yusuf Bayraktutan ve Oğuz Zengin, Büyük Britanya ise Glen Muirhead, Alasdair Guthrie, Greg Drummond ve David Chaloupek dörtlüsüyle çıktı. Türk Milli Takımı, rakibi önünde 2. ve 6. rauntlarda 1-0'lık skorla galip gelmeyi başardı. Büyük Britanya ise 1, 3, 4, 5 ve 7. oyunları 2-0, 1-0, 2-0, 1-0 ve 3-0 kazanarak, maçtan 9-2 galip ayrılmasını bildi. Müsabakanın son 3 raundunu ise Türkiye oynamadı. -DİĞER MAÇLAR- Curling Arena'da bugün yapılan diğer maçlarda ise Kanada, Çek Cumhuriyeti, Güney Kore ve ABD günü galibiyetlerle tamamladı. Kanada, Norveç'i 9-2, Çek Cumhuriyeti, İsviçre'yi 7-2, Güney Kore, Slovenya'yı 16-1 ve ABD de İsveç'i 9-1 yendi. Curling müsabakalarına bugün akşam saat 19.00'da yapılacak bayan maçlarıyla devam edilecek.

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